English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал Мав установити "жучки" у кулуарах на замовлення ФСБ: СБУ викрила ворожого агента, який раніше працював в Апараті Верховної Ради

Мав установити "жучки" у кулуарах на замовлення ФСБ: СБУ викрила ворожого агента, який раніше працював в Апараті Верховної Ради

19 серпня, 2022 п'ятниця
10:33
Кримінал Служба безпеки України СБУ

Правоохоронці викрили завербованого агента ФСБ РФ, який мав установити прослуховування в кулуарах Верховної Ради України

Про це інформує Служби безпеки України.

СБУ викрила працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України, якого завербувала спецслужба Росії під час поїздки до тимчасово окупованого Криму ще до 24 лютого.

Слідство встановило, що зловмисник мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій - їх кількість, зміст офіційних і неформальних розмов.

"Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах. Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі", - повідомляють правоохоронці.

Утім напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну він звільнився з державної установи. Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на Житомирщини. Під час перевірки СБУ виявили факт вербування: "Агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб".

Слідство триває.

В Службі безпеки інформують, що за держзраду в умовах воєнного стану карають від 15 років до довічного ув’язнення. Утім, якщо підозрюваний не вчинив жодних дій ворога та добровільно повідомив про факти залучення до співробітництва, то громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності.

  • Двох керівникам злочинних угрупувань, які тероризували Україну масовою розсилкою про замінування, повідомили про підозру.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Росія
СБУ
ФСБ
війна з Росією
агенти Кремля
Читайте також:
Вежа Генуезької фортеці у Феодосії
Автор Олексій Мустафін
18 серпня, 2022 четвер
Вигадані міста Причорномор'я. Краплені карти Російської імперії
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
17 серпня, 2022 середа
Про що мовчав Зеленський
Обстріл аеродрому "Бельбек"
19 серпня, 2022 п'ятниця
ISW сказав, що могло спричинити вибухи в окупованому Криму 18 серпня
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 40.17
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
19 серпня
11:53
Майдан
В Україні судитимуть 5 тітушок за вбивство журналіста Веремія й побиття учасників Революції Гідності
11:51
Військова форма, 240 набоїв калібру 12,7 мм та 36 снарядів 30 мм. На Чернігівщині знайшли сховок російських загарбників
Військова форма, 240 набоїв і 36 снарядів: на Чернігівщині знайшли схованку загарбників
11:35
Ексклюзив
Оленівка
Моя донечка у полоні в Оленівці, ми віримо і сподіваємось скоро зустріти наших рідних, - матір "Пташки" з Азовсталі
11:28
Ексклюзив
Білий дім
Успіхи ЗСУ на фронті дають більше аргументів для поставок зброї з США, - експерт-міжнародник Шеренговський
11:27
фейк фейкові новини
РФ програє інформаційну війну проти України, — очільник розвідки Британії
11:25
обстріл
Росіяни зранку обстріляли Сумщину з мінометів: 14 прильотів
11:22
Перехоплена розмова російських окупантів
Зґвалтували в Бєлгороді трьох дівчаток 14–17 років: окупантам відмовили у ротації через злочини їхньої зміни, - українська розвідка
11:03
Український прикордонник
На Донеччині прикордонники ліквідували двох російських диверсантів, поранили ще одного
10:30
Фейк
Будь-яка агресія Києва проти РФ "вдарить бумерангом із непоправними наслідками", а замовчування США "заохочує безкарність Києва": нові фейки роспропаганди
10:09
знеструмлено
У Мелітополі партизани підірвали електроопору. ЗМІ припускають перешкоджання окупантам під'єднати ЗАЕС до россистеми
09:59
На Полтавщині відбудуться навчальні стрільби
На Полтавщині 19 серпня триватимуть навчальні стрільби: в ОВА попередили місцевих про постріли
09:45
Оновлено
Харків
Окупанти обстріляли три райони Харкова: влучили у будинок, виш і цивільне підприємство, загинула людина
09:33
Ексклюзив
Омолоджувальні процедури судді Володимира Сіверіна: як член Етичної ради будував успішну кар’єру
09:29
Луганщина
Росіяни 16 разів за добу гатили по Луганщині з артилерії й застосовували авіацію
09:19
діти війна жертви
За час повномасштабного вторгнення армія РФ убила 362 дитини та поранила понад 716
09:15
Харків, 18 серпня
У Харкові оголосили 19 серпня днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів
09:06
паспорт лнр
На Луганщині росіяни "мобілізовують" усіх чоловіків із "паспортами ЛНР"
09:04
підбита російська техніка
Втрати ворога в Україні з початку повномасштабного вторгнення: 44 700 військових, 4195 бронемашин і 795 безпілотників
08:54
Ексклюзив
Обстріл аеродрому "Бельбек"
У Криму хвалена ППО росіян тестування не пройшла, - Чубаров про вибухи на півострові
08:51
Оновлено
Росіяни вдарили ракетами по Могилянці Миколаєва
Росіяни знову вдарили ракетами по Могилянці Миколаєва, є поранений
08:23
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
На Донеччині росіяни за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 10
08:20
Армія РФ накрила вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, ліцей та лінії електропередачі, є загиблий і поранений
Армія РФ накрила вогнем три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, ліцей та лінії електропередачі, є загиблий і поранений
08:10
"Bullet Train" з Бредом Піттом
Розлючена жінка, трюки Бреда Пітта, вампіри й посіпаки: що подивитися на вихідних
07:58
ЗСУ б'ють окупанта
На напрямках Покровське - Бахмутське й Лозове - Первомайське точаться бої, ворог намагався наступати на кількох маршрутах
07:48
Микола Княжицький
Українці хочуть диктатури чи демократії?
07:24
Внаслідок обстрілу загарбників у Краматорську пошкоджені навчальні заклади
Внаслідок обстрілу загарбників у Краматорську пошкоджені навчальні заклади
07:12
путін
Путін очно братиме участь у саміті G-20 на Балі, - президент Індонезії
06:53
окупант
Аналітики ISW: РФ, ймовірно, активізує зусилля щодо примусової мобілізації українців на Запоріжжі 
06:22
Обстріл аеродрому "Бельбек"
ISW сказав, що могло спричинити вибухи в окупованому Криму 18 серпня
06:19
фінляндія швеція нато
США направили в НАТО протоколи про ратифікацію вступу до альянсу Швеції та Фінляндії
06:10
Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати всіх матчів четверга
05:10
Ліга Європи
Ліга Європи: результати всіх матчів четверга
04:26
ЗСУ за добу знищили 4 пускові установки та 1 радіолокаційну станцію до С-300 росіян
03:47
авіаудар
ОК "Південь": Загроза ракетних ударів та обстрілів залишається на високому рівні
03:34
російська авіація
Російська авіація здійснила 7 атак на Півдні України
03:26
ЗСУ
На Півдні ЗСУ двічі за добу провели наступальні дії для деокупації нових населених пунктів
02:43
Вибухи на складі із боєприпасами біля Джанкоя
ЗСУ знищили базу росіян у Новій Каховці
01:51
Анонс
на фото: афіша бою Усик-Джошуа 20 серпня 2022 року
Усик – Джошуа 2: коли початок поєдинку, де безплатно дивитися бій і на що збиратимуть кошти
01:29
ЗАЕС і МАГАТЕ
Зупинка Запорізької АЕС може призвести до викиду радіації за "фукусімським сценарієм", - Держінспекція ядерного регулювання
01:06
ЗАЕС окупанти
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 серпня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV