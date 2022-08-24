"Незалежність можлива тільки коли є люди, готові за неї боротися": Залужний подякував захисникам і захисницям України

Про це він написав у facebook.

"Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті", - сказав він.

Залужний подякував захисникам і захисницям України. "Маю за честь служити разом з вами. Вічна памʼять полеглим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Щороку 24 серпня Україна відзначає своє головне державне свято – День Незалежності. У 2022 році воно припало на середу.

Пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила Дню Незалежності України.

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