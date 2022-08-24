Google створив дудл до Дня Незалежності України

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Цьогоріч назва компанії написана жовто-блакитною смужкою. На святковому логотипі зображено силуети людей, які дивляться в небо, а білий птах несе у дзьобі жовто-блакитну стрічку. Також можна розрізнити морські хвилі. А знизу також є трикутники, які схожі на гори.

Після натискання на картинку користувача перекидає на сторінку, яка містить інформацію про це свято.

Укрпошта випустила до Дня Незалежності блок "Вільні. Незламні. Непереможні", який складається з марки з та шести ілюстрацій, що показують останні шість місяців восьмирічної війни українського народу з окупантами.

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