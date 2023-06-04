Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"У РФ влада починає гризтись між собою. Це може призвести до громадянської війни в Росії. Україні слід і далі комунікувати з союзниками та пояснювати, що російська недодержава сама довела себе до цієї загибелі. Наше ж головне завдання полягає в тому, щоб сприяти політичній трансформації цієї держави", - пояснив Брайлян.

Експерт наголосив, що повний розпад РФ на окремі території може ліквідувати загрозу з боку Москви.

"Ознакою перемоги України буде повна неспроможність Росії для подальшої агресії. Як на мене, розпад та дезінтеграція Росії завершить процес розпаду СРСР. Тільки повний розпад РФ на окремі території може ліквідувати загрозу з боку Москви. Іншого шляху для безпеки в регіоні просто немає", - додав він.