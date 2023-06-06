Про це 6 червня повідомила гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

Автор книжки – відомий дитячий письменник Сашко Дерманський.

"Зараз ми працюємо над новою книжкою Сашка Дерманського про тварин "Незламні звірята". Герої цих історій мають реальних чотирилапих прототипів, які дивом уціліли на початку вторгнення і яких згодом виходили, вигодували і прихистили наші люди", - написала Орлова.

"Ці історії розбивають і водночас зцілюють серце, бо навіть посеред хаосу й болю наші люди продовжують ділитися любов’ю з тими, хто цього потребує", - додала вона.

Коли саме вийде друком книжка, наразі невідомо.