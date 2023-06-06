"Незламні звірята": в Україні готують до друку книжку про врятованих на початку великої війни тварин
В Україні готують до друку книжку про врятованих на початку повномасштабного вторгнення тварин. "Незламні звірята" побачать світ у харківському видавництві Vivat
Про це 6 червня повідомила гендиректорка видавництва Vivat Юлія Орлова.
Автор книжки – відомий дитячий письменник Сашко Дерманський.
"Зараз ми працюємо над новою книжкою Сашка Дерманського про тварин "Незламні звірята". Герої цих історій мають реальних чотирилапих прототипів, які дивом уціліли на початку вторгнення і яких згодом виходили, вигодували і прихистили наші люди", - написала Орлова.
"Ці історії розбивають і водночас зцілюють серце, бо навіть посеред хаосу й болю наші люди продовжують ділитися любов’ю з тими, хто цього потребує", - додала вона.
Коли саме вийде друком книжка, наразі невідомо.
- 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, унаслідок чого відбулося затоплення низки населених пунктів, постраждали тварини.
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