Незначні дощі, сонячна й тепла погода, - синоптик Наталка Діденко дала прогноз на 18 липня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

Упродовж 18 липня температура повітря в Україні становитиме +20...+25°C, а на Півдні сягне +24...+28°C. На Сумщині та Чернігівщині синоптик прогнозує невеликі дощі.

Вітер буде північний і північно-західний, помірний, але на Сході України може бути сильнішим.

У Києві 18 липня варто чекати на суху, сонячну, теплу погоду, до +22...+23°C.

Наступного тижня в Україні буде помірно тепло, а потім температура повітря зросте.

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