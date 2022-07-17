Незначні дощі, сонячна й тепла погода, - синоптик Наталка Діденко дала прогноз на 18 липня
Українцям 18 липня слід чекати до +28°C, невеликих дощів і сонячної погоди
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
Упродовж 18 липня температура повітря в Україні становитиме +20...+25°C, а на Півдні сягне +24...+28°C. На Сумщині та Чернігівщині синоптик прогнозує невеликі дощі.
Вітер буде північний і північно-західний, помірний, але на Сході України може бути сильнішим.
У Києві 18 липня варто чекати на суху, сонячну, теплу погоду, до +22...+23°C.
Наступного тижня в Україні буде помірно тепло, а потім температура повітря зросте.
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