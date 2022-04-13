Ніч в Одесі минула спокійно, але ворог намагається активізувати повітряну розвідку, – спікер ОВА
Ніч на 13 квітня у Одесі минула без обстрілів, хоча окупанти намагаються вести повітряну розвідку, ЗСУ присікають ці спроби
Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у телеграм.
"Ніч в Одесі та Одеському регіоні минула спокійно, обстрілів не було. Хоча ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Але наші сили оборони, спрямовані на виконання відповідних бойових завдань, діють ефективно", – сказав він.
За словами Братчука, залишається висока імовірність нанесення ракетних ударів.
- Раніше повідомлялось, що розгублений та озлоблений невдачами російський ворог намагається покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей.
- 11 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія мобілізує усі зусилля, аби за допомогою дезінформації зірвати постачання зброї до України.
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