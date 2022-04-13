Ніч в Одесі минула спокійно, але ворог намагається активізувати повітряну розвідку, – спікер ОВА

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у телеграм.



"Ніч в Одесі та Одеському регіоні минула спокійно, обстрілів не було. Хоча ворог намагається активізувати повітряну розвідку. Але наші сили оборони, спрямовані на виконання відповідних бойових завдань, діють ефективно", – сказав він.



За словами Братчука, залишається висока імовірність нанесення ракетних ударів.

Раніше повідомлялось, що розгублений та озлоблений невдачами російський ворог намагається покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей.

11 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія мобілізує усі зусилля, аби за допомогою дезінформації зірвати постачання зброї до України.