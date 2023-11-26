Нічна атака РФ на Україну: сили ППО знищили 8 з 9 "шахедів"
У ніч проти неділі, 26 листопада, російські окупанти атакували територію України 9 ударних безпілотників, 8 з них вдалося знищити українським силам протиповітряної оборони
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти вночі запустили 9 ударних БПЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку, а саме російського Приморсько-Ахтарська.
У результаті бойової роботи ППО Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників "шахедів".
- Увечері суботи, 25 листопада, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку для атаки України. Еспресо у режимі текстового онлайну відстежував за розвитком подій.
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