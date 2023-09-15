Нічна атака РФ: сили ППО знищили усі 17 безпілотників
В ніч проти 15 вересня російські терористи вкотре запустили "шахеди" по території України. Натомість сили протиповітряної оборони знищили усі 17 повітряні цілі
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"Вночі 15 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всього зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.
Усі 17 повітряних цілей знищено протиповітряною обороною. Для цього залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.
- У ніч з 14 на 15 вересня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Зранку у Вінницькій та Хмельницькій областях пролунали вибухи.
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