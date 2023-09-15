Нічна атака РФ: сили ППО знищили усі 17 безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Вночі 15 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього зафіксовано пуски 17 ударних БПЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

Усі 17 повітряних цілей знищено протиповітряною обороною. Для цього залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.