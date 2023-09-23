Нічна атака РФ: українська ППО знищила 14 ворожих дронів
В ніч проти 23 вересня російські терористи запустили по території України 15 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили 14 ворожих цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни атакували Україну із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Основими напрямками були Запоріжжя та Дніпропетровщина.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 "шахедів", - повідомили військові.
- У ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками та ракетами. Зокрема ворог влучив у рекреаційну інфраструктуру Одещини двома ракетами "Онікс". Над Дніпропетровщиною ППО збила 12 "шахедів".
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