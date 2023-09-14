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Нічна атака РФ: українська ППО знищила 17 із 22 безпілотників

14 вересня, 2023 четвер
08:10
Війна з Росією збитий "Шахед"

У ніч проти 14 вересня російські терористи вкотре атакували Україну безпілотниками. Натомість сили ППО знищили 17 дронів із 22

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"У ніч на 14 вересня 2023 року з 21:00 по 02:30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БПЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ - РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього росіяни запустили 22 "шахеди" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. 

За результатами бойової роботи протиповітряної оборони знищено 17 із 22 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131.

Натомість, за повідомленням від Сумської ОВА, над областю було знищено один безпілотник.  А над Дніпропетровщиною, за даними Сергія Лисака, знищили 3 ворожі дрони.

  • У ніч з 13 на 14 вересня російські терористи запустили орієнтовно 6 груп "шахедів" для обстрілу України.
Україна
ППО
російська армія
Сумщина
Миколаївщина
Дніпропетровщина
безпілотник
Запорізька область
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