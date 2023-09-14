Нічна атака РФ: українська ППО знищила 17 із 22 безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"У ніч на 14 вересня 2023 року з 21:00 по 02:30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БПЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ - РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього росіяни запустили 22 "шахеди" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи протиповітряної оборони знищено 17 із 22 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131.

Натомість, за повідомленням від Сумської ОВА, над областю було знищено один безпілотник. А над Дніпропетровщиною, за даними Сергія Лисака, знищили 3 ворожі дрони.