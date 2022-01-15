Нічні нетверезі розваги на BMW поблизу площі Шевченка у Києві: водій не вижив, пасажир втратив кінцівки

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Автомобіль BMW 5-series вилетів з дороги у відбійник. Металева стрічка відбійника пройшла через передню частину авто зліва направо наскрізь. Удар був такої сили, що водія викинуло з авто, у іншого чоловіка, що сидів на передньому пасажирському сидінні, відірвало кінцівки.



При цьому слід наголосити, що авто рухалося зі швідкістю не меншою за 100 км/год. Стрілка спідометра так і застигла на цій позначці.





Як насліждок, від отриманих травм 25-річний водій загинув на місці. Одного з чотирьох пасажирів з травматичною ампутацією нижньої та верхньої кінцівки госпіталізували в тяжкому стані. Також був госпіталізований ще один пасажир легковика. Інші двоє пасажирів, незважаючи на травми, від госпіталізації відмовились.



Людські рештки та двері легковика були розкидані на протилежній частині дороги. Один з пасажирів розповів, що з водієм познайомився кілька годин тому на вечірці, після якої вп'ятьох поїхали кататись.



Пасажири мали ознаки алкогольного сп'яніння, проте, в якому стані був водій - з'ясовує слідчо-оперативна група.

































































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