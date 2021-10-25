Нічні заморозки: у Києві закінчився безморозний період, який тривав з 13 березня
25 жовтня у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,5ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 13 березня
Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
“Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду цього року дорівнює 197 днів. Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні у 2008 та 2013 роках”, – йдеться в повідомленні.
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