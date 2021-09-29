Нічого екстраординарного не створили: Український тренер "Шерифа" Вернидуб прокоментував перемогу над "Реалом"

Про це Вернидуб заявив після перемоги над "Реалом" у Мадриді з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За словами українця, його після перемоги на "Сантьяго Бернабеу" переповнюють емоції.

"Звичайно, ми розуміли, що нам доведеться оборонятися. Але ми добре впоралися і добре контратакували. І насамкінець забили. Я щасливий можливості проводити такі матчі. Емоції б'ють через край! І я вдячний своїм хлопцям за те, що вони зробили. Я щасливий і гордий своєю командою, цими хлопцями. Ми на вірному шляху та продовжимо його дотримуватися", - сказав Вернидуб.

Водночас він підкреслив, що попри перемоги над "Реалом" та "Шахтарем" на старті Ліги чемпіонів, "Шериф" ще нічого екстраординарного не досягнув.

"Поки ми ще не думаємо про вихід в плей-офф, адже нічого екстраординарного ми поки не створили. Ми просто рухаємося вперед крок за кроком. Попереду ще чотири найважливіших матчі. Коли настане пора заключної гри, тоді й поговоримо про наступну стадію", - зауважив Вернидуб.

Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів молдовський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал".

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