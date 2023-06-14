Нідерланди - Хорватія: де та коли дивитись перший півфінал Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У січні відбулось жеребкування фінальної частини Ліги націй. Сформувалися півфінальні пари: Іспанія - Італія та Нідерланди - Хорватія.

Півфінали відбудуться 14 та 15 червня, матч за третє місце та фінал - 18 червня. Сьогодні у першому матчі зійдуться Нідерланди та Хорватія.

Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.

Ліга націй

Півфінал

14 червня

Нідерланди - Хорватія

Роттердам, стадіон "Де Кейп"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo