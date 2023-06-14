Нідерланди - Хорватія: де та коли дивитись перший півфінал Ліги націй
У середу, 14 червня, в першому півфіналі Ліги націй збірна Хорватії зіграє проти Нідерландів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У січні відбулось жеребкування фінальної частини Ліги націй. Сформувалися півфінальні пари: Іспанія - Італія та Нідерланди - Хорватія.
Півфінали відбудуться 14 та 15 червня, матч за третє місце та фінал - 18 червня. Сьогодні у першому матчі зійдуться Нідерланди та Хорватія.
Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.
Ліга націй
Півфінал
14 червня
Нідерланди - Хорватія
Роттердам, стадіон "Де Кейп"
Початок - 22:00
Трансляція - Megogo
- Україна за підсумками нинішнього розіграшу Ліги націй залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії ,але випередила у групі Ірландію та Вірменію.
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