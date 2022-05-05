Нідерланди планують відправити Україні більше важкого озброєння, - Рютте

Про це написав у Twitter прем'єр-міністр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Нідерланди оцінюють, чи можуть вони приєднатися до Німеччини, Бельгії та Великобританії, щоб поставити більше важкого озброєння. Ми відправляємо в Україні слідчо-кримінальну групу зі збору доказів для розслідування військових злочинів та ведення кримінальних проваджень", - написав Рютте.



The Netherlands is assessing whether it can join with a.o. Germany, Belgium and the UK to supply more heavy weapons. And we’re sending a forensic investigation team to Ukraine to gather evidence for war crime investigations and criminal proceedings. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) May 4, 2022

Відзначимо, що Нідерланди почали надсилати Україні важке озброєння, зокрема бронетехніку ще всередині квітня.

А у кінці квітня стало відомо, що до України приїде 30 нідерландських поліцейських для розслідування воєєних злочинів РФ.

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