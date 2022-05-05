Нідерланди планують відправити Україні більше важкого озброєння, - Рютте
Нідерланди розглядають питання надання Україні більше важкого озброєння разом з Бельгією, Німеччиною та Великобританією
Про це написав у Twitter прем'єр-міністр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
"Нідерланди оцінюють, чи можуть вони приєднатися до Німеччини, Бельгії та Великобританії, щоб поставити більше важкого озброєння. Ми відправляємо в Україні слідчо-кримінальну групу зі збору доказів для розслідування військових злочинів та ведення кримінальних проваджень", - написав Рютте.
- Відзначимо, що Нідерланди почали надсилати Україні важке озброєння, зокрема бронетехніку ще всередині квітня.
- А у кінці квітня стало відомо, що до України приїде 30 нідерландських поліцейських для розслідування воєєних злочинів РФ.
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