Nike оголосила про повний вихід з ринку РФ
У четвер 23 червня американський виробник спортивного одягу "Nike" повідомив про повний вихід з російського ринку
Про це інформує Reuters.
У березні компанія Nike повідомила, що тимчасово зупиняє роботу всіх своїх магазинів на території Росії у відповідь на злочинні дії кремля в Україні. А майже через 3 місяці повномасштабної війни бренд приєднався до інших великих західних брендів, таких як McDonald's і Google, та підтвердив, що повністю покидає країну-агресора.
"NIKE прийняла рішення залишити російський ринок. Нашим пріоритетом є забезпечення повної підтримки наших співробітників та відповідальне скорочення нашої роботи протягом найближчих місяців", – йдеться у повідомленні компанії.
Як зазначає Reuters, Nike отримує менш як 1% свого доходу від України та Росії разом, тому для компанії цей крок є більшою мірою символічним.
- Нагадаємо, що 2 березня Nike, Google, Ford та інші найбільші компанії світу зупинили продажі та послуги в Росії через її вторгнення в Україну
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