Про це інформує Reuters.



У березні компанія Nike повідомила, що тимчасово зупиняє роботу всіх своїх магазинів на території Росії у відповідь на злочинні дії кремля в Україні. А майже через 3 місяці повномасштабної війни бренд приєднався до інших великих західних брендів, таких як McDonald's і Google, та підтвердив, що повністю покидає країну-агресора.



"NIKE прийняла рішення залишити російський ринок. Нашим пріоритетом є забезпечення повної підтримки наших співробітників та відповідальне скорочення нашої роботи протягом найближчих місяців", – йдеться у повідомленні компанії.



Як зазначає Reuters, Nike отримує менш як 1% свого доходу від України та Росії разом, тому для компанії цей крок є більшою мірою символічним.



Нагадаємо, що 2 березня Nike, Google, Ford та інші найбільші компанії світу зупинили продажі та послуги в Росії через її вторгнення в Україну

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb