"Ніхто навіть не соромився": головний підозрюваний у "справі Порошенка" Кузяра розповів, що йому пропонували свободу за свідчення

Про це він розповів в інтерв'ю "Економічній правді".

Розповідаючи про те, які факти проти нього використовують обвинувачі, Кузяра сказав, що у його справі фігурують кілька контрактів: "Один із них стосується постачання вугілля з ПАР. За версією слідчих, Порошенко змусив відмовитися від цих постачань, чим створив залежність від Росії, "ЛНР" та "ДНР". Дурниця! Два інші контракти стосуються договорів "Центренерго" з шахтою імені "Кисельова" та "Луганськвугіллям". Вугілля поставлене, гроші переведено українським підприємствам. Про ці поставки я знав, але стосунків до них не мав".

"Я взагалі не розумію, як із таким матеріалом вони пішли вручати підозру Порошенку. Відбувається відкрита маніпуляція фактами. Слідство придумало злочинну групу з Порошенка, Медведчука, Демчишина та мене", - сказав він.

Також, відповідаючи на запитання, чи пропонувало йому слідство угоду за формулою "дай свідчення на Порошенка чи Медведчука – отримай свободу", Кузяра сказав: "Звичайно. Ніхто навіть не соромився. Вони говорили, що їх цікавить насамперед Порошенко. Вони хотіли будь-яку інформацію, яка б могла прив'язати його до цієї справи. З цього приводу вони не просто мені пропонували, а тиснули на мене. Ці свідчення і були основною метою, навіщо мене "закривали", але я пояснив, що нікого обмовляти не буду", - розповів він.



Зазначимо, що основна частина кар'єри Кузяри пов'язана з вугільним бізнесом на Донбасі, завдяки чому серед знайомих Кузяри – майже всі місцеві бізнесмени з непростим минулим. Тут і колишній "регіонал" Ігор Гуменюк, і Рінат Ахметов, і старший син Віктора Януковича Олександр. Завдяки цим контактам Кузяра відомий як менеджер "Сім'ї".

З 2014 року він був одним з найактивніших організаторів постачання вугілля з Росії та ОРДЛО. Саме завдяки тодішній активності Кузяра сприймається як один з організаторів "фінансового сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР".