Ніхто не може порушити нашу єдність: ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні, - Дуда під час виступу у Верховній Раді

Про це повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Софія Федина у twitter.

За її словами, Дуда під час виступу в парламенті запевнив у непорушності єдності України та Польщі.

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", - сказав Дуда.

Вона зазначила, що президент Польщі пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

Депутатка також додала, що Анджей Дуда під час виступу зацитував Івана Франка: "...дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю".

За словами іншого нардепа від Європейської Солідарності Володимира Ар'єва, президент Польщі під час промови звернувся до світових лідерів із вимогою припинити будь-які контакти з РФ . "Після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, як звичайно, панове президенти і прем‘єри" - сказав Дуда 22 травня стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом в Україні.

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