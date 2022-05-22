English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Ніхто не може порушити нашу єдність: ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні, - Дуда під час виступу у Верховній Раді

Ніхто не може порушити нашу єдність: ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні, - Дуда під час виступу у Верховній Раді

22 травня, 2022 неділя
13:34
Суспільство Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда виступив перед Верховною Радою, та заявив, що єдність його країни з Україною є непорушною

Про це повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Софія Федина у twitter

За її словами, Дуда під час виступу в парламенті запевнив у непорушності єдності України та Польщі. 

"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", - сказав Дуда. 

Вона зазначила, що президент Польщі пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

Депутатка також додала, що Анджей Дуда під час виступу зацитував Івана Франка: "...дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю". 

За словами іншого нардепа від Європейської Солідарності Володимира Ар'єва, президент Польщі під час промови звернувся до світових лідерів із вимогою припинити будь-які контакти з РФ .

"Після Бучі, Бородянки, Маріуполя з Росією не може бути справ, як звичайно, панове президенти і прем‘єри" - сказав Дуда 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Польща
Верховна Рада
ВР
Рада
виступ
російська агресія
Анджей Дуда
Читайте також:
21 травня, 2022 субота
Росія вдарила ракетою по українським військовим на Рівненщині. 6 поранених, можуть бути повторні удари
21 травня, 2022 субота
"Білоруське визвольне військо". Три білоруські батальйони об'єдналися в окремий полк ЗСУ
окупант
21 травня, 2022 субота
Ворог готується до великого контрнаступу України на Південному напрямку, - ISW
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.24
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 33.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
22 травня
13:56
протест Путіну на останньому дзвонику в Дагестані
"Путін - чорт! Ні - війні!": на останньому дзвонику в Дагестані випускниця шокувала присутніх своєю заявою
13:54
заборона ОПЗЖ
Нардепи з колишньої ОПЗЖ створили у Раді групу "Відновлення"
13:43
Окупанти обстріляли Миколаївщину: знищено будинки й поранено 9 цивільних
13:35
вілла Подолянка
Активісти заблокували віллу екс-віцепрем'єра Росії Шувалова в Австрії. Закликають конфіскувати будівлю
13:34
аеропорт маска
Ізраїль підтвердив випадки захворювання віспою мавп
13:29
Маріуполь
У Маріуполі окупанти забороняють пересуватися містом без перепусток
13:24
Західний кордон
За добу до України прибуло понад 41 тис. українців, натомість виїхало близько 37 тис. людей
13:24
Ексклюзив
Сергій Фурса
НБУ не відпускав курс гривні: медіа вирвали фразу Шевченка з контексту, а обмінники почали спекуляції, - інвестиційний банкір Фурса
13:07
"Динамо"
"Динамо" дізналося перших потенційних суперників у Лізі чемпіонів
13:06
знищена техніка російськх окупантів
Українські артилеристи показали, як прицільно знищили "піоном" російський паливозаправник і декілька бронемашин
13:00
Польща
Зеленський запропонує надати полякам особливий статус в Україні, - депутатка Совгиря
12:59
У Лисичанську Червоний Хрест відкрив медпункт
12:42
СБУ
На Житомирщині російський агент хотів призватися до ЗСУ
12:40
Михайло Подоляк
Україна здатна сама деблокувати Чорне море в разі отримання MLRS, - Подоляк
12:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Говорити, що через 2-3 місяці ми почнемо контрнаступ, поки зарано, але час працює на ворога, - Сергій Згурець
12:32
американські системи ППО Patriot
В Офісі президента розповіли, якої зброї не вистачає Україні
12:16
В Енергодарі партизани підірвали російського "мера", члена ОПЗЖ Шевчика
12:04
Окупанти обстріляли 12 міст і селищ Донеччини: загинуло 6 людей, ще 10 постраждали
12:00
Сергій Ребров
Екстренер "Динамо" Ребров згадав, як отримав подарунок від Путіна
11:59
Ексклюзив
ООС, Авдіївка
Росія не може взяти Авдіївський напрямок. На "нулі" лежать десятки тіл рашистів, яких не збирає командування - військовий медик Фірсов
11:56
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ракети MLRS дадуть змогу завдавати Росії більших збитків, - військовий експерт Згурець
11:42
Порошенко закликав Туреччину задіяти ВМС для розблокування українських портів: 300 мільйонам жителів Землі загрожує голод
11:39
Павло Клімкін
Включення до санкційного списку померлого сенатора Маккейна це не просто ляп, а російська шизофренія, - Клімкін
11:38
комендантська година
На Луганщині з 23 травня послабили комендантську годину
11:21
Енергодар
В Енергодарі ведуть переговори про звільнення з полону начальника пожежно-рятувального загону Трояна, містян просять не протестувати
11:13
Азовсталь
Таких операцій ніколи в історії людства не було: Білецький розповів подробиці прориву вертольотів до захисників Маріуполя
11:06
втрати окупантів
Близько 29 050 окупантів, 1285 танків, 170 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
11:05
СБУ
"Еще одно ранение, и как раз хватит". Окупант про виплати РФ за поранення – не вистачить навіть на квартиру
10:51
пошкодили газопровід
На Запоріжжі росіяни пошкодили газопровід і спричинили чотири пожежі
10:37
Після російських обстрілів на Харківщині 11 мирних жителів отримали поранення
10:37
Танк Е-80 та БМПТ "Термінатор" (позаду)
Британська розвідка оцінила ефективність новітніх БМПТ "Термінатор", які РФ використовує на Донбасі
10:25
ЗСУ українські військові
Українські військові показали відео знищення російського міномета "Тюльпан" на Луганщині
10:12
Пожежа внаслідок потрапляння уламків від російських ракет на Миколаївщині
На Миколаївщині внаслідок обстрілів РФ загорілися будинки
09:56
Сєвєродонецьк, обстріли
Найближчими днями РФ кине усі сили на оточення та захоплення Сєвєродонецька, - ISW
09:37
Литва прапор
Литва припиняє імпорт газу, нафти та електрики РФ
09:35
Кім Чен Ин
У КНДР відреагували на пропозицію США про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Reuters
09:19
діти-переселенці
В Україні понад 662 дитини постраждали від повномасштабного вторгнення РФ
08:58
Сєвєвродонецьк, обстріли
Росіяни намагалися увірватися до Сєвєродонецька з чотирьох напрямків, але були відкинуті на попередні позиції
08:38
Запоріжжя, ракета, ППО, обстріл, руйнування
На Запоріжжі ворожі ракети влучили в цивільну інфраструктуру, є постраждалі
08:35
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган назвав Столтенбергу умови, за яких Туреччина розблокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV