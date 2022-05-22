Ніхто не може порушити нашу єдність: ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні, - Дуда під час виступу у Верховній Раді
Президент Польщі Анджей Дуда виступив перед Верховною Радою, та заявив, що єдність його країни з Україною є непорушною
Про це повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Софія Федина у twitter.
За її словами, Дуда під час виступу в парламенті запевнив у непорушності єдності України та Польщі.
"Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні", - сказав Дуда.
Вона зазначила, що президент Польщі пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.
Депутатка також додала, що Анджей Дуда під час виступу зацитував Івана Франка: "...дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю".
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