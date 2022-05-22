Про це повідомляє офіційний сайт президента Польщі.

На Анджея Дуду чекає виступ перед українським парламентом.

"Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", - йдеться у польській заяві.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb