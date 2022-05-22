Президент Польщі Дуда перебуває в Україні, виступить перед Радою
Президент Польщі Анджей Дуда перебуває в Україні
Про це повідомляє офіційний сайт президента Польщі.
На Анджея Дуду чекає виступ перед українським парламентом.
"Президент Анджей Дуда перебуває в Україні. У неділю у Верховній Раді в Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", - йдеться у польській заяві.
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