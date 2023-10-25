"Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом": Боррель про порівняння Орбаном ЄС та радянської окупації

Про це він сказав під час конференції "Європа і світ" у Брюсселі, передає ZN.ua.

За словами Борреля, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.

"Чесно кажучи, я не бачу жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається у Берлямоні . Я не бачив там жодного танка. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС", - заявив Боррель.

Берлямон - це будівля в Брюсселі, де розташована штаб-квартира Європейської комісії.