"Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом": Боррель про порівняння Орбаном ЄС та радянської окупації
Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель відреагував на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що членство в ЄС можна порівняти з радянською окупацією
Про це він сказав під час конференції "Європа і світ" у Брюсселі, передає ZN.ua.
За словами Борреля, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.
"Чесно кажучи, я не бачу жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається у Берлямоні . Я не бачив там жодного танка. Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС", - заявив Боррель.
Берлямон - це будівля в Брюсселі, де розташована штаб-квартира Європейської комісії.
- Раніше Орбан порівняв членство Угорщини в Європейському Союзі з більш ніж чотирма десятиліттями радянської окупації його країни під час виступу честь річниці антирадянської революції в Угорщині 1956 року.
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