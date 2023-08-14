Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Генерал-лейтенант розповів, що станом на зараз на території Білорусі перебуває до 6,5 тисяч найманців ПВК Вагнера. Це створює небезпеку для України.

"У військовій науці є два поняття – військова небезпека і військова загроза. Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль – це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе – це загроза. Тож, перебування ПВК Вагнера у Білорусі є небезпека, але коли вони створять відповідні або диверсійно-розвідувальні групи, або наземне наступальне угруповання, це і стане реальною загрозою. Тож, ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все, щоб підвищити наші оборонні спроможності", - пояснив Наєв.

За словами командувача ЗСУ, через те, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, вона не виключає пошук нових можливостей штучної дестабілізації ситуації на східному фланзі НАТО, зокрема на кордонах з Польщею, Литвою та Латвією.

Головною метою таких дій може бути – відволікання уваги від України, перенацілення ресурсів Польщі та країн Балтії на забезпечення власної безпеки, ускладнення постачання військової матеріально-технічної допомоги нашій державі.

"Ми моніторимо обстановку, на даний час ознак створення ударних угруповань противника не викрито, що знижує ймовірність раптовості дій та можливого вторгнення найближчим часом. Інформація про реальні плани найманців ПВК проти України та країн-партнерів знаходиться під контролем. З метою забезпечення надійної охорони та оборони державного кордону посилено підрозділи всіх складових Сил оборони України", - наголосив Наєв.

Чи існує загроза повторного наступу на українську столицю

Щодо повторного наступу на Київ. командувач Об'єднаних сил ЗСУ зазначив, що така загроза спостерігалася постійно. Проте наразі свідчень щодо наміру наступу вагнерівців немає.

"Повторний наступ на Київ ніхто ніколи не відкидав. Ми розуміємо, що ворожі наміри залежать тільки від рішень вищого політичного керівництва РФ. Тож, з огляду на зазначене, така ймовірність існує, але станом на зараз вона не підкріплена силами та засобами. Але це не означає, що надалі вона не може статися", - наголосив командувач.

За його словами, усе залежатиме від ухвалення рішень та наявності сил і засобів. Українська розвідка постійно моніторить ситуацію та своєчасно доводить інформацію до керівництва ЗСУ та відповідних командувачів угруповань.

"З огляду на зазначене, ми робимо все, щоб підвищити нашу здатність не допустити успішних ворожих дій на Київському напрямку. З огляду на те, що ворог може вчинити це у майбутньому – до цієї роботи ми залучаємо і голів ОВА і інші складові сили оборони та безпеки", - констатував генерал Наєв.