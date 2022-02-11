"Ніхто нікуди не рухається": Данілов заявив про відсутність підстав вивозити документи держустанов на тлі загрози РФ

Про це Данілов сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



"На сьогодні ми не маємо підстав для того, щоб вивозити зараз, евакуйовувати документи. Якщо такі підстави будуть, відповідні органи, відповідні структури працюватимуть у відповідному напрямку", - сказав секретар РНБО.



Данілов додав, що сьогодні всі українські держустанови працюють за чітко визначеними регламентами і мають план на кожну можливу ситуацію.



"Всі установи, які є на території нашої країни, працюють згідно з тими регламентами, які є відповідно для тих чи інших часів життя-буття нашої країни. Кожна установа знає, що їй робити у випадку А, у випадку В, у випадку С. Всі розуміють, як їм рухатись. На сьогодні ніхто нікуди не рухається, бо підстав ми не бачимо", - наголосив Данілов.



Раніше повідомлялося, що 11 лютого РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ". А також проти будівельної компанії та фірми, що транслює російські канали.