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Ніхто в ЄС не ставить питання про вибори в Україні, вони кажуть боротися з корупцією, - нардеп Синютка

25 жовтня, 2023 середа
21:26
Світ Україна ЄС

Сьогодні Україна повинна використати шанс руху до ЄС. Замість виборів влада має думати про членство в ЄС. Єдине чого від нас очікують - боротьба з корупцією, а не вибори

Про це розповів народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми повинні використати шанс руху до ЄС. Очікуємо, що 8 листопада ми отримаємо позитивний висновок Єврокомісії про можливість початку перемовної процедури про вступ до ЄС. Переконаний, що 14-15 грудня глави держави ЄС дадуть "зелене світло" початку перемовного процесу про вступ до ЄС. Єдине що вони сьогодні говорять Україні та українці: "боріться з корупцією". Ніхто з них не ставить питання про вибори", - зазначив Синютка.

Сьогодні потрібно думати про перемогу, деокупацію та членство України в ЄС і НАТО. А будь які вибори, розмови про вибори під час війни є шкідливими і небезпечними для нашої країни, каже нардеп.

"В українців і України є один вибір - це перемога над рашистами і більше жодних політичних сутичок не повинно бути. Сьогодні політична дискусія про вибори це небезпечно для країни, бо це використають в РФ. Нам потрібно провести вибори, які будуть відповідати законодавству і які би світ визнав демократичними. А чинне законодавство говорить, що проводити вибори під час дії воєнного стану не можна", - пояснив Синютка.

На його думку, позиція президента Зеленського, який сказав ,що він під час війни готовий балотуватися - сигнал для того, що у владних командах готуються різні сценарії проведення виборів. 

"Той хто сьогодні думає про вибори той думає проти інтересів країни", - резюмував Синютка.

  • 28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

  • У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

  • 8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

  • Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

  • Водночас наприкінці вересня очільниця Єврокомісії Роберта Мецола сказала, що перемовини можуть початися вже у грудні. Але у жовтні заступник голови ОП Ігор Жовква повідомив, що фактичний початок переговорів про членство України в ЄС почнеться в першому півріччі 2024-го.

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політика
корупція в Україні
Війна з Росією
НАТО
членство в ЄС
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