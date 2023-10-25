Ніхто в ЄС не ставить питання про вибори в Україні, вони кажуть боротися з корупцією, - нардеп Синютка
Сьогодні Україна повинна використати шанс руху до ЄС. Замість виборів влада має думати про членство в ЄС. Єдине чого від нас очікують - боротьба з корупцією, а не вибори
Про це розповів народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми повинні використати шанс руху до ЄС. Очікуємо, що 8 листопада ми отримаємо позитивний висновок Єврокомісії про можливість початку перемовної процедури про вступ до ЄС. Переконаний, що 14-15 грудня глави держави ЄС дадуть "зелене світло" початку перемовного процесу про вступ до ЄС. Єдине що вони сьогодні говорять Україні та українці: "боріться з корупцією". Ніхто з них не ставить питання про вибори", - зазначив Синютка.
Сьогодні потрібно думати про перемогу, деокупацію та членство України в ЄС і НАТО. А будь які вибори, розмови про вибори під час війни є шкідливими і небезпечними для нашої країни, каже нардеп.
"В українців і України є один вибір - це перемога над рашистами і більше жодних політичних сутичок не повинно бути. Сьогодні політична дискусія про вибори це небезпечно для країни, бо це використають в РФ. Нам потрібно провести вибори, які будуть відповідати законодавству і які би світ визнав демократичними. А чинне законодавство говорить, що проводити вибори під час дії воєнного стану не можна", - пояснив Синютка.
На його думку, позиція президента Зеленського, який сказав ,що він під час війни готовий балотуватися - сигнал для того, що у владних командах готуються різні сценарії проведення виборів.
"Той хто сьогодні думає про вибори той думає проти інтересів країни", - резюмував Синютка.
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