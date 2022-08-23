Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російський окупант телефонує майору, щодо заяви на відмову та звільненя. Командир наголошує, що поки ще нікого не звільнили: "Придет телеграмма там уволить, но я не знаю, будто никого, ничего не увольняли".

Рашист розповідає, що його підрозділ написав рапорти на звільнення.

"Инцидент произошел. Должны были выехать на выезд, выходить в поддержку. И нас вчера просто переобувь все, в воздухе наше командование и там 17-й полк отказывается. Нам говорят, вы в 04:30 уезжаете. Нам в 4 говорят – вы сейчас едете наступать. А у нас ничего не готово – ни плана, как, куда, кто будет на какой позиции – вообще ничего нет.

Все наше командование, командир роты, комбат, все отказ написали. Я вместе с ними написал вчера. Ну, нах*й мне это нужно, товарищ майор? Никта не готова, быть мясом я не хочу", – розповідає російський окупант.

Крім того, армія РФ зазнає втрат на фронті.

"Если не уволят, я 15 числа снова напишу рапорт. 15 октября, еще два месяца посидеть и нах*й отсюда. Вот что с нами был в этой точке. Они на это сидели, в них прилетело им в башню. 200 нах*й сразу же. Буквально месяца два назад. А у него жена и ребенок тоже", – додав загарбник.

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