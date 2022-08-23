"Быть мясом я не хочу": окупанти масово відмовляються йти в наступ, - перехоплення розвідки
ГУР перехопило розмову російського загарбника з майором, у якій йдеться про відмову цілого підрозділу наступати
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Російський окупант телефонує майору, щодо заяви на відмову та звільненя. Командир наголошує, що поки ще нікого не звільнили: "Придет телеграмма там уволить, но я не знаю, будто никого, ничего не увольняли".
Рашист розповідає, що його підрозділ написав рапорти на звільнення.
"Инцидент произошел. Должны были выехать на выезд, выходить в поддержку. И нас вчера просто переобувь все, в воздухе наше командование и там 17-й полк отказывается. Нам говорят, вы в 04:30 уезжаете. Нам в 4 говорят – вы сейчас едете наступать. А у нас ничего не готово – ни плана, как, куда, кто будет на какой позиции – вообще ничего нет.
Все наше командование, командир роты, комбат, все отказ написали. Я вместе с ними написал вчера. Ну, нах*й мне это нужно, товарищ майор? Никта не готова, быть мясом я не хочу", – розповідає російський окупант.
Крім того, армія РФ зазнає втрат на фронті.
"Если не уволят, я 15 числа снова напишу рапорт. 15 октября, еще два месяца посидеть и нах*й отсюда. Вот что с нами был в этой точке. Они на это сидели, в них прилетело им в башню. 200 нах*й сразу же. Буквально месяца два назад. А у него жена и ребенок тоже", – додав загарбник.
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