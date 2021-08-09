Никифоров про звинувачення Лукашенка щодо тренування "бойовиків" і постачання зброї з України: на недружні кроки буде потужна відповідь

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, передає УНІАН.

"Україна бореться із бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Лукашенка Зеленський називає безпідставними. Навіщо білоруський лідер, якщо можна так казати, це (ці заяви – ред.) робить - невідомо. Можемо лише припускати, що для того, аби відвернути увагу суспільства від драматичних подій в самій Білорусі", - наголосив він.

Никифоров зазначив, що кризу в Білорусі можна розв'язати лише демократичним шляхом.

"Україна і всі демократичні держави сумніваються щодо юридичного статусу самого Лукашенка. Кризу можна вирішити демократичним шляхом, але у Лукашенка не вистачило сміливості ним піти", - сказав він.

За його словами, президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна залишається вірним другом Білорусі і готова підтримувати діалог з білоруським народом безпосередньо, але в політичні процеси всередині сусідньої країни не втручається.

"Сподіваємося, що не буде недружніх кроків щодо України з боку Лукашенка. А якщо будуть, то це отримає негайну і потужну відповідь, як нашої держави, так і міжнародної спільноти", - сказав прессекретар президента України.



Нагадаємо, Олександр Лукашенко особисто звинуватив Володимира Зеленського у підготовці "бойовиків", постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі.

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