Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

За його словами, цей урок має відбитися на рівні безумовного рефлексу.

"Зараз на різних напрямках, включаючи Харківський, Росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу. Урок, який має зафіксуватись у наступних поколіннях на рівні безумовного рефлексу. Він складається з одного пункту:

1. Ніколи не дивися у бік кордону з Україною. Ніколи...", - написав Подоляк.

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, 8 вересня авіація ЗСУ здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 ЗРК ворога, а ППО знищили 2 БпЛА.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині розповів, що ЗСУ знищили понад 400 російських цілей за допомогою реактивних систем HIMARS.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Рамштайні 8 вересня, що Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги на суму $675 млн, який включатиме ракетні, артилерійські й протитанкові засоби.

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