Німеччина чекає від Росії послаблення напруженості на кордоні з Україною, - Шольц

Про це повідомляє Bloomberg.



"Чітке послання Німеччини разом із союзниками в ЄС та НАТО полягає в тому, що будь-яке військове втручання, будь-яка загроза цілісності України матиме високу ціну", - сказав Шольц після переговорів з прем'єр-міністром Іспанії.



Шольц наголосив, що очікує від Москви серйозних зусиль для пом'якшення кризи біля кордону з Україною. Також Німеччина чекає від Росії відновлення переговорів у Нормандському форматі.



На думку Шольца ситуація зараз складна і головне завдання - не допустити подальших агресивних дій РФ.



"Ситуація дуже серйозна. Зараз мова йде про те, щоб зробити все, щоб до військового втручання не дійшло", - наголосив Шольц.

Нагадаємо, 17 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок зустрінеться в Києві з президентом Володимиром Зеленським і головою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб узгодити єдину переговорну позицію стосовно РФ. 18 січня Бербок відвідає Москву, щоб обговорити з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим конфлікт на Донбасі та напругу в українсько-російських відносинах.

Бербок заявила, що Німеччина готова до діалогу з РФ щодо безпеки в Європі, але не відступить від принципів.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить перемовини з Німеччиною щодо постачання озброєння.



