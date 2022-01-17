Німеччина чекає від Росії послаблення напруженості на кордоні з Україною, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію вжити заходів для послаблення напруженості біля кордону з Україною, однак не зазначив, до чого може вдатись німецький уряд, якщо Росія атакує сусідню країну
Про це повідомляє Bloomberg.
"Чітке послання Німеччини разом із союзниками в ЄС та НАТО полягає в тому, що будь-яке військове втручання, будь-яка загроза цілісності України матиме високу ціну", - сказав Шольц після переговорів з прем'єр-міністром Іспанії.
Шольц наголосив, що очікує від Москви серйозних зусиль для пом'якшення кризи біля кордону з Україною. Також Німеччина чекає від Росії відновлення переговорів у Нормандському форматі.
На думку Шольца ситуація зараз складна і головне завдання - не допустити подальших агресивних дій РФ.
"Ситуація дуже серйозна. Зараз мова йде про те, щоб зробити все, щоб до військового втручання не дійшло", - наголосив Шольц.
- Нагадаємо, 17 січня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок зустрінеться в Києві з президентом Володимиром Зеленським і головою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб узгодити єдину переговорну позицію стосовно РФ. 18 січня Бербок відвідає Москву, щоб обговорити з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим конфлікт на Донбасі та напругу в українсько-російських відносинах.
- Бербок заявила, що Німеччина готова до діалогу з РФ щодо безпеки в Європі, але не відступить від принципів.
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить перемовини з Німеччиною щодо постачання озброєння.
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