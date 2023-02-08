Про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

"Україна отримає понад 100 старих основних бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн", - сказав він.

Пісторіус зазначив, що до першого-другого кварталу 2024 року такими танками повинні бути оснащені як мінімум три батальйони українців.

За словами очільника МО Німеччини, до кінця місяця Україна отримає більше керованих ракет, а також п'ять ЗСУ Gepard та п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs

П'ять мостоукладачів типу Biber буде поставлено у березні.