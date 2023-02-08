Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
До кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять самохідних артилерійських установок Gepard та іншу техніку
Про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
"Україна отримає понад 100 старих основних бойових танків Leopard 1A5 від групи кількох європейських країн", - сказав він.
Пісторіус зазначив, що до першого-другого кварталу 2024 року такими танками повинні бути оснащені як мінімум три батальйони українців.
За словами очільника МО Німеччини, до кінця місяця Україна отримає більше керованих ракет, а також п'ять ЗСУ Gepard та п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs
П'ять мостоукладачів типу Biber буде поставлено у березні.
- 7 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва назвав термін передання Україні німецьких бойових танків Leopard 2A6. За його словами, основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня.
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