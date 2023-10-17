Німеччина допомагатиме Україні попри події на Близькому Сході, - Бербок
МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина не відмовиться від допомоги Україні та Молдові через конфлікт на Близькому Сході
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок перед початком конференції Платформи на підтримку Молдови, яка проходить у Кишиневі 17 жовтня.
"Незважаючи на те, що нині кризова дипломатія вимагає від нас, ми ні на дюйм не відмовляємося від нашої підтримки України та наших партнерів у Східній Європі, таких, як Молдова", - запевнила дипломатка.
Бербок нагадала, що коли Росія напала на Україну у 2022 році, ситуація в Молдові також була драматичною: російська війна на порозі, у Придністров’ї - російські солдати, які могли легко зробити Молдову своєю здобиччю; витрати на енергоносії різко зросли, а українських біженців на душу населення більше, ніж у будь-якій іншій країні.
У виданні зазначають, що разом із Румунією та Францією Німеччина стояла і стоїть пліч-о-пліч із Молдовою, надаючи енергетичну допомогу, яка допомогла врятувати людей від холодної зими та поступово звільнити Молдову від російської енергетичної залежності.
Дипломатка зауважила, що за останні 18 місяців Молдова досягла величезних результатів і визначила амбітний план реформ на своєму шляху до ЄС. Проте, на її думку, виклики залишаються великими.
- Зокрема, у вересні, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у німецькому суспільстві попри економічні труднощі не відчувається внутрішньої втоми від підтримки України на тлі повномасштабної російської агресії.
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