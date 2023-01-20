Таку думку вона висловила в етері телеканалу “Еспресо”

"Давайте обʼєктивно оцінювати ситуацію і наголосимо, що німецьке суспільство повністю на боці України. І це принципово важливо. Адже саме позиція суспільства впливає на німецьких політиків. Щоправда, мені не вистачає лідерства та готовності лідерських позицій німецьких політиків у питанні надання допомоги Україні. Німеччина дуже потужно допомагає Україні. Однак саме ця країна може більше допомогти нам подолати агресора", - пояснила Климпуш-Цинцадзе.

Народна депутатка також прокоментувала масштабну військову допомогу Україні від союзників

"Зараз ми чуємо про масштабну військову допомогу Україні, про яку кілька днів оголошують наші союзники. Для нас це надзвичайно важливо. Однак це не означає, що наші партнери тільки зараз зрозуміли про потреби України й що саме потрібно нам для перемоги. Скоріше це означає, що в них зʼявилось розуміння того, що РФ не відмовилась від своїх цілей захопити всю територію України. Вони прекрасно усвідомлюють, що Росія готує новий наступ", - додала вона.

Польща має намір передати танки Leopard 2 Україні, попри те, яким буде рішення Берліна як країни-виробника цієї техніки.

Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.

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