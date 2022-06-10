Про це повідомляє пресслужби Оператора ГТС України в Телеграмі.

"Німецький уряд виходив з того, що цей газогін мав сприяти розвитку конкурентного ринку, зміцнити енергетичну безпеку Європи тощо. Наразі ми бачимо, що підстав вважати, що "Північний потік-1" якось сприяє енергетичній безпеці Європи немає. Навпаки – Росія створила енергетичну кризу, зупинила постачання газу до ряду країн", - зазначив він.

Макогон уточнив, що від зупинки чи обмеження транзиту газу "Північним потоком-1" постраждає лише Росія, адже поки Європа готується до відмови від газу РФ, транспортувати ресурс до країн ЄС можна маршрутом через Україну.

Відзначимоось, раніше ОГТСУ та НАК "Нафтогаз" звернулися до Федерального міністерства економіки та захисту клімату й Федерального мережевого агентства (BNetzA) ФРН з пропозицією переглянути рішення про виключення, застосованого для транспортування газу "Північним потоком-1", та оцінки безпеки постачання газу до Європи зазначеним російським трубопроводом.

У зверненні йшлося, що виключення з положень законодавства Німеччини були надані компанії-оператору "Північного потоку-1" на підставі припущень, що газопровід сприятиме зміцненню безпеки постачання газу до Європи, принципам ринкової конкуренції та енергетичної солідарності.

Однак значні зміни в обставинах з моменту ухвалення рішення про дерогацію є достатньою правовою підставою для BNetzA переглянути рішення.

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