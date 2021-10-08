Німеччина на останніх хвилинах врятувалась від сенсаційної нічиєї у відборі на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч проходив за домашніх трибун Німеччини, але це не завадило Румунії вийти вперед першою. На 9-й хвилині Яніс Хаджі вразив ворота Тер Штегена.



Німеччина відповіла лише на старті другого тайму, відзначився Серж Гнабрі. А от на переможний м'яч довелось чекати набагато довше. Аж на 81-й хвилині Томас Мюллер приніс німцям перемогу і врятував команду від сенсаційної нічиєї.



Після 7-ми матчів групу J очолює Німеччина, у них 18 очок. Слідом йдуть Північна Македонія та Вірменія, у яких по 12 балів. Румунія з 10 очками четверта.



Відбірковий раунд ЧС-2022



7-й тур



8 жовтня



Група J



Німеччина - Румунія 2:1



Голи: Гнабрі, 52, Мюллер, 81 - Хаджі, 9

4 жовтня в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков емоційно відреагував на питання журналістів, чому він не викликав у команду Руслана Малиновського.

8 жовтня Петраков дуже лаконічно провів прес-конференцію перед матчем відбору ЧС-2022 проти Фінляндії.

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