Німеччина на останніх хвилинах врятувалась від сенсаційної нічиєї у відборі на ЧС-2022
У 7-му турі відбіркового раунду ЧС-2022 збірна Німеччини перемогла національну команду Румунії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч проходив за домашніх трибун Німеччини, але це не завадило Румунії вийти вперед першою. На 9-й хвилині Яніс Хаджі вразив ворота Тер Штегена.
Німеччина відповіла лише на старті другого тайму, відзначився Серж Гнабрі. А от на переможний м'яч довелось чекати набагато довше. Аж на 81-й хвилині Томас Мюллер приніс німцям перемогу і врятував команду від сенсаційної нічиєї.
Після 7-ми матчів групу J очолює Німеччина, у них 18 очок. Слідом йдуть Північна Македонія та Вірменія, у яких по 12 балів. Румунія з 10 очками четверта.
Відбірковий раунд ЧС-2022
7-й тур
8 жовтня
Група J
Німеччина - Румунія 2:1
Голи: Гнабрі, 52, Мюллер, 81 - Хаджі, 9
- 4 жовтня в.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков емоційно відреагував на питання журналістів, чому він не викликав у команду Руслана Малиновського.
- 8 жовтня Петраков дуже лаконічно провів прес-конференцію перед матчем відбору ЧС-2022 проти Фінляндії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.24
Купівля 26.24Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.63
- Актуальне
- Важливе