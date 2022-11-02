Про це заявило посольство Німеччини в Україні у твіттері.

"13 громад в Україні отримали фільтри для очищення прісної води з річок та озер, колодязів та водопроводів. Загалом, 23 громади отримають 50 мобільних фільтрувальних систем. Проєкт здійснюється Німецьким товариством міжнародного співробітництва за фінансової підтримки Представництва ЄС в Україні та уряду Німеччини", - йдеться в повідомленні.

27 жовтня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила готовність країни взяти участь у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України.

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