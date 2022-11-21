Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: що відомо
Німеччина надала Україні боєприпаси для реактивної системи MARS II, напівпричепи, автомобілі для прикордонників, запчастини, датчики для захисту від дронів та польові обігрівачі
Про це йдеться на порталі федерального уряду Німеччини.
Відомо, що до нової партії допомоги увійшли боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II три великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh та 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби.
Крім того, від Німеччини Україна отримає також навантажувач, запасні частини для великокаліберного кулемета М2 і 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.
Зазначається, що разом з цим до нашої країни відправлять десять датчиків захисту від дронів та 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів. Також у списку 116 польових обігрівачів.
- 16 листопада у посольстві Німеччині заявили, що країна вирішила виділити 1 млн євро невідкладної допомоги на відновлення пошкодженої російськими атаками енергетичної інфраструктури України.
- 19 листопада ЗМІ повідомили, що Німеччина поставила Україні вже 2430 генераторів. У федеральному міністерстві економіки ФРН зазначали, що надають, серед іншого, 40 млн євро на модернізацію української енергосистеми. За даними міністерства розвитку, вже визначено, що 12 мільйонів євро надійдуть в енергозабезпечення міста Львова та інших українських муніципалітетів у 2023 році.
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