Про це йдеться на порталі федерального уряду Німеччини.

Відомо, що до нової партії допомоги увійшли боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II три великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh та 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби.

Крім того, від Німеччини Україна отримає також навантажувач, запасні частини для великокаліберного кулемета М2 і 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.