Про це повідомило посольство Німеччини.

"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

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