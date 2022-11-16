Німеччина невідкладно виділяє 1 млн євро для енергетичної підтримки України
Німеччина вирішила виділити 1 млн євро невідкладної допомоги на відновлення пошкодженої російськими атаками енергетичної інфраструктури України
Про це повідомило посольство Німеччини.
"У відповідь на численні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру України федеральне міністерство закордонних справ Німеччини виділяє 1 млн євро як невідкладну допомогу, яка буде внесена до Фонду енергетичної підтримки України", - йдеться у повідомленні.
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- Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.
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