Німеччина надасть допомогу Польщу в разі нападу вагнерівців, – Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про це 21 липня на пресконференції у Празі, повідомляє телеканал CNN.

Міністра запитали про те, як відреагувала б Німеччина на перспективу загострення ситуації на східному кордоні Польщі.

"Ми всі разом, ми тісно координуємо наші дії, і не тільки коли ми очно зустрічаємося один з одним на рівні міністрів оборони, але і в інших випадках. Коли наші польські друзі вимагатимуть допомоги – якщо станеться найгірше з гіршого – вони отримають її", – відповів Пісторіус на запитання журналіста.

Бойовики угруповання ПВК Вагнера прибули до Білорусі після заколоту, влаштованого командуванням цього формування в червні.

Польське державне агентство ПАП (PAP) повідомило 21 липня з посиланням на голову Комітету безпеки Польщі Збігнєва Гоффмана, що армійські частини будуть передислоковані із заходу на схід країни. Чиновник заявив, що таке рішення ухвалене міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком після розгляду Комітетом безпеки "ймовірної загрози з боку групи Вагнера.

CNN зазначає, що Пісторіус висловив упевненість у готовності двох союзників по НАТО до можливого нападу, якщо такий стався б.