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Війна з Росією: хроніка
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Німеччина надасть допомогу Польщу в разі нападу вагнерівців, – Пісторіус

22 липня, 2023 субота
01:51
Війна з Росією міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Німеччина підтримає Польщу, якщо Варшава зазнає нападу угруповання ПВК Вагнера з території сусідньої Білорусі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про це 21 липня на пресконференції у Празі, повідомляє телеканал CNN.

Міністра запитали про те, як відреагувала б Німеччина на перспективу загострення ситуації на східному кордоні Польщі.

"Ми всі разом, ми тісно координуємо наші дії, і не тільки коли ми очно зустрічаємося один з одним на рівні міністрів оборони, але і в інших випадках. Коли наші польські друзі вимагатимуть допомоги – якщо станеться найгірше з гіршого – вони отримають її", – відповів Пісторіус на запитання журналіста.

Бойовики угруповання ПВК Вагнера прибули до Білорусі після заколоту, влаштованого командуванням цього формування в червні.

Польське державне агентство ПАП (PAP) повідомило 21 липня з посиланням на голову Комітету безпеки Польщі Збігнєва Гоффмана, що армійські частини будуть передислоковані із заходу на схід країни. Чиновник заявив, що таке рішення ухвалене міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком після розгляду Комітетом безпеки "ймовірної загрози з боку групи Вагнера.

CNN зазначає, що Пісторіус висловив упевненість у готовності двох союзників по НАТО до можливого нападу, якщо такий стався б.

  • Того ж дня, 21 липня, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща викличе до МЗС посла Росії після слів Путіна, нібито Сталін "подарував" Польщі землі.
  • Президент Росії Володимир Путін раніше 21 липня виступив зі звинуваченнями на адресу Польщі, яка нібито має плани "безпосередньо втрутитися" у війну та відірвати від України частину територій. Путін також стверджує, що Польща прагне анексувати частину територій Білорусі.

Польща
Німеччина
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