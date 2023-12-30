Німеччина надасть Україні 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні.

29 грудня НЕК "Укренерго" та німецький державний банк розвитку KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту.

"Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України, що постраждали від російських атак", - йдеться у повідомленні.