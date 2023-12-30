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Головна Економіка Німеччина надасть Україні 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Німеччина надасть Україні 24 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

30 грудня, 2023 субота
16:33
Економіка Німеччина

На відновлення та підвищення стійкості енергоінфраструктури України, яка постраждала від російського терору, Німеччина передасть 24 млн євро

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні.

29 грудня НЕК "Укренерго" та німецький державний банк розвитку KfW підписали кредитну угоду на 24 млн євро та грантову угоду на 0,5 млн євро для фінансування проєкту.

"Німеччина продовжує підтримувати відновлення та підвищення стійкості енергетичної інфраструктури в регіонах України, що постраждали від російських атак", - йдеться у повідомленні.

  • Німеччина у п'ятницю, 22 грудня, передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли зенітки Gepard, боєприпаси для Leopard та снаряди.
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