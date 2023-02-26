Німеччина намагається постачати Україні необхідну зброю, - посолка Фельдгузен
Посолка Німеччини Анка Фельдгузен заявила, що ФРН є одним із найбільших у ЄС постачальників зброї Україні й намагається надавати все необхідне
Про це вона сказала в етері Еспресо.
Амбасадорка зауважила, що політика Німеччини різко змінилася 2022 року. Анка Фельдгузен зазначила, що такі дії зовсім нові для ФРН і тому країна могла ухвалювати рішення про постачання Україні зброї не так швидко, як інші.
"Але ви бачите, який результат. Ми серед перших, якщо не перший у Європі постачальник зброї для України. Ми поступово та, зважаючи на перебіг війни, намагаємося постачати ту зброю, якої Україна потребує", - наголосила посолка.
- Німеччина надала Україні додаткову допомогу, серед якої шість мостоукладачів, 20 тис. аптечок і 10 тис. маскувальних сіток.
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