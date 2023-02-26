Про це вона сказала в етері Еспресо.

Амбасадорка зауважила, що політика Німеччини різко змінилася 2022 року. Анка Фельдгузен зазначила, що такі дії зовсім нові для ФРН і тому країна могла ухвалювати рішення про постачання Україні зброї не так швидко, як інші.

"Але ви бачите, який результат. Ми серед перших, якщо не перший у Європі постачальник зброї для України. Ми поступово та, зважаючи на перебіг війни, намагаємося постачати ту зброю, якої Україна потребує", - наголосила посолка.