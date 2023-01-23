Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща вирішить передати Україні свої танки Leopard, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2
Про це Бербок заявила в інтерв'ю LCI.
"Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху", - відповіла очільниця МЗС Німеччини на питання, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини.
При цьому інтерв'юєр уточнив: "Якщо поляки надішлють танки (Україні, - ред.), ви не заперечуватимете?" На що глава МЗС Німеччини підтвердила власну попередню відповідь.
- Новий очільник МО Німеччини Борис Пісторіус розпорядився перевірити запаси танків Leopard. Його попередниця Крістін Ламбрехт цього не робила, щоб це не трактували як намір Німеччини надіслати танки Україні.
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