Про це Бербок заявила в інтерв'ю LCI.

"Це питання ще не ставилося, але якщо воно буде задане, ми не стоятимемо на шляху", - відповіла очільниця МЗС Німеччини на питання, що станеться, якщо Польща відправить танки Leopard 2 без дозволу Німеччини.

При цьому інтерв'юєр уточнив: "Якщо поляки надішлють танки (Україні, - ред.), ви не заперечуватимете?" На що глава МЗС Німеччини підтвердила власну попередню відповідь.

Новий очільник МО Німеччини Борис Пісторіус розпорядився перевірити запаси танків Leopard. Його попередниця Крістін Ламбрехт цього не робила, щоб це не трактували як намір Німеччини надіслати танки Україні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb