Про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (СДПН) хоче перевірити наявність бойових танків Leopard 1 і Leopard 2 у Німеччині.

За інформацією видання, його попередниця на посаді Крістін Ламбрехт свідомо не зробила перевірку зброї завчасно. Причиною цього стали побоювання, що інвентаризацію танків свідчитиме, що Німеччина збирається передати їх Україні. Тому Ламбрехт заборонила перевірку наявності танків за тиждень до того, як пішла у відставку.

Щодо можливих причин джерело видання з Міноборони заявило, що нібито на канцлера Олафа Шольца не слід чинити додатковий тиск у питанні можливих постачань основних бойових танків.

"Якби виявилося, що Бундесвер підраховує танки, це можна було б витлумачити як готовність доставити їх", - йдеться в матеріалі.

Під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні 20 січня не узгодили надання Україні танків Leopard 2.

21 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2 та британських Challenger 2 - вони розпочнуться вже невдовзі.

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