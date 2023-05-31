Про це повідомляє DW.

За словами речника МЗС Німеччини, на такі кроки Берлін пішов у відповідь на скорочення максимальної кількості німецьких держслужбовців у РФ до 350 осіб.

"Це необґрунтоване рішення змушує федеральний уряд до дуже значного скорочення присутності у Росії у всіх сферах", - заявили у МЗС Німеччини.

У ФРН продовжить роботу лише посольство Росії в Берліні та одне генеральне консульство. Які саме диппредставництва будуть закриті, не повідомляється. Також буде скорочено кількість російських чиновників у Німеччині.

Консульства ФРН закриються у Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

У Росії продовжать роботу посольство ФРН, генконсульство в Санкт-Петербурзі та невелика кількість співробітників Ґете-інституту та німецької школи у Москві.