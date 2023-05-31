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Головна Світ Німеччина оголосила, що закриває чотири з п'яти консульств Росії

Німеччина оголосила, що закриває чотири з п'яти консульств Росії

31 травня, 2023 середа
15:28
Світ посольство росії в Берліні

ФРН закриває чотири з п'яти консульств Росії та свої дипломатичні представництва у Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську

Про це повідомляє DW

За словами речника МЗС Німеччини, на такі кроки Берлін пішов у відповідь на скорочення максимальної кількості німецьких держслужбовців у РФ до 350 осіб. 

"Це необґрунтоване рішення змушує федеральний уряд до дуже значного скорочення присутності у Росії у всіх сферах", - заявили у МЗС Німеччини. 

У ФРН продовжить роботу лише посольство Росії в Берліні та одне генеральне консульство. Які саме диппредставництва будуть закриті, не повідомляється. Також буде скорочено кількість російських чиновників у Німеччині. 

Консульства ФРН закриються у Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську. 

У Росії продовжать роботу посольство ФРН, генконсульство в Санкт-Петербурзі та невелика кількість співробітників Ґете-інституту та німецької школи у Москві.

  • 27 травня РФ запровадила обмеження на кількість співробітників, яким дозволено працювати в німецьких дипломатичних представництвах у країні. 
Росія
Німеччина
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