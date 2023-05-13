Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини в суботу, пише агентство Reuters.

Зазначається, що рішення було очікуваним, оскільки Німеччина фактично вийшла з багатонаціональної програми модернізації вертольотів багато років тому, тоді як Франція та Іспанія у 2022 році погодилися взяти у ній участь.

Додається, що Берлін неодноразово скаржився на низьку готовність Tiger до операцій через технічні проблеми.

Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що парк вертольотів Tiger буде виведений з експлуатації до 2038 року, якщо не буде вжито додаткових заходів, підтвердивши повідомлення газети Sueddeutsche Zeitung.

Окрім цього, за її словами, міністерство розглянуло різні сценарії та вирішило, що програма модернізації вертольотів має занадто багато ризиків щодо вартості та своєчасності виконання, щоб брати в ній участь.

Замість того, щоб продовжувати експлуатацію Tiger, міністерство планує закупити в Airbus легкі військові вертольоти H145M, щоб мати можливість виконати свої зобов'язання перед НАТО в майбутньому.

Міністерство планує представити угоду бюджетному комітету парламенту на затвердження до кінця року.