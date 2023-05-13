Про це інформує Головне управління розвідки МО України.

У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою.

Тепер українські розвідники отримають 105 безпілотників.

У відомстві зазначили, що БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин. Завдяки захищеним каналам передачі даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.