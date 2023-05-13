Українські розвідники отримають 105 БПЛА від Німеччини
Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина
Про це інформує Головне управління розвідки МО України.
У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі, і вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою.
Тепер українські розвідники отримають 105 безпілотників.
У відомстві зазначили, що БПЛА Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин. Завдяки захищеним каналам передачі даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.
Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.
- Завдяки донатам на фандрейзингову платформу UNITED24 Армія дронів доставила військовослужбовцям на фронт 2124 безпілотники, планується створити 60 ударних рот.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.32
Купівля 37.32Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе