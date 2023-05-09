За рік "Армія дронів" доставила українським військовим на фронт 2124 безпілотники
Завдяки донатам на фандрейзингову платформу UNITED24 Армія дронів доставила військовослужбовцям на фронт 2124 безпілотники, планується створити 60 ударних рот
Про це інформує пресслужба ініціативи UNITED24.
У рамках проєкту 3839 безпілотників та комплексів БПЛА було законтрактовано, із них 2124 дрони вже доставлені на фронт. Керувати БПЛА навчили 10 тисяч операторів.
Метою Армії дронів є створення 60 ударних рот безпілотників.
Станом на 8 травня 11 таких рот були повністю оснащені.
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров наголосив, що безпілотні літальні апарати щодня показують свою ефективність на полі бою.
"Ударні та розвідувальні комплекси БПЛА допомагають знищувати та коригувати вогонь артилерії по ворожій техніці - від бронемашин до систем ППО та РЕБ. Дрони-камікадзе залітають у найвразливіші ворожі позиції - бліндажі, склади з боєприпасами, люки танків", - розповів Федоров.
- Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту Армія дронів придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.
- Упродовж 9 місяців Армія дронів у межах проєкту UNITED24 законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн. Більш як 7 тис. військових також пройшли навчання операторів.
- Армія дронів поповнилася двома потужними українськими комплексами Raybird-3, які долають до 2500 кілометрів і мають імунітет до засобів радіоелектронної боротьби.
- Українським розвідникам передали на Донеччину ще 12 безпілотних літальних апаратів SKIF та STEN-2 з Армії дронів.
- Станом на 8 травня Армія дронів поповнилася ще восьма новими ротами ударних і FPV-коптерами, а також пікапами для них.
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