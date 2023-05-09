Про це інформує пресслужба ініціативи UNITED24.

У рамках проєкту 3839 безпілотників та комплексів БПЛА було законтрактовано, із них 2124 дрони вже доставлені на фронт. Керувати БПЛА навчили 10 тисяч операторів.

Метою Армії дронів є створення 60 ударних рот безпілотників.

Станом на 8 травня 11 таких рот були повністю оснащені.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров наголосив, що безпілотні літальні апарати щодня показують свою ефективність на полі бою.

"Ударні та розвідувальні комплекси БПЛА допомагають знищувати та коригувати вогонь артилерії по ворожій техніці - від бронемашин до систем ППО та РЕБ. Дрони-камікадзе залітають у найвразливіші ворожі позиції - бліндажі, склади з боєприпасами, люки танків", - розповів Федоров.