За дев'ять місяців існування Армія дронів замовила 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн, - Федоров
Упродовж 9 місяців Армія дронів у межах проєкту UNITED24 законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн. Більш як 7 тис. військових також пройшли навчання операторів
Про це поінформував очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Зазначається, що впродовж дев'яти місяців Армія дронів у межах проєкту UNITED24 законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн та трансформувала доктрину їхнього користування. Зокрема більш як 7 тис. українських захисників пройшли навчання на операторів безпілотників.
"Потужні дрони - наша конкурентна перевага над росіянами. "Пташки" змінюють хід війни та зберігають життя військовим", - написав Михайло Федоров.
- Нагадаємо, кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка спрощує ввезення в Україну товарів та комплектуючих для безпілотників на час воєнного стану.
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