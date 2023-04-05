Про це поінформував очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Зазначається, що впродовж дев'яти місяців Армія дронів у межах проєкту UNITED24 законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн та трансформувала доктрину їхнього користування. Зокрема більш як 7 тис. українських захисників пройшли навчання на операторів безпілотників.

"Потужні дрони - наша конкурентна перевага над росіянами. "Пташки" змінюють хід війни та зберігають життя військовим", - написав Михайло Федоров.