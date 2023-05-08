Армія дронів: 8 нових ударних рот БПЛА відправляться на фронт

Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

8 нових ударних рот БПЛА для Армії дронів готові до бою. Для них придбали пікапи, ударні коптери та FPV-дрони. Усі безпілотники українського виробництва.

"Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони", - наголосив міністр.

Три ударні роти, які запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати.

Федоров наголосив, що створення ударних рот є безпрецедентним і своєчасним кроком. Нині пріоритет - забезпечення й інших підрозділів технологіями.

"Це наблизить перемогу та збереже життя наших воїнів", - додав Федоров.

Безпілотники придбали у межах платформи UNITED24 та за кошти державного бюджету.