Армія дронів: 8 нових ударних рот БПЛА відправляться на фронт
Станом на 8 травня Армія дронів поповнилася ще восьма новими ротами ударних і FPV-коптерами, а також пікапами для них
Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
8 нових ударних рот БПЛА для Армії дронів готові до бою. Для них придбали пікапи, ударні коптери та FPV-дрони. Усі безпілотники українського виробництва.
"Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони", - наголосив міністр.
Три ударні роти, які запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати.
Федоров наголосив, що створення ударних рот є безпрецедентним і своєчасним кроком. Нині пріоритет - забезпечення й інших підрозділів технологіями.
"Це наблизить перемогу та збереже життя наших воїнів", - додав Федоров.
Безпілотники придбали у межах платформи UNITED24 та за кошти державного бюджету.
- Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту Армія дронів придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.
- Упродовж 9 місяців Армія дронів у межах проєкту UNITED24 законтрактувала 3200 комплексів БПЛА на понад 4 млрд грн. Більш як 7 тис. військових також пройшли навчання операторів.
- Армія дронів поповнилася двома потужними українськими комплексами Raybird-3, які долають до 2500 кілометрів і мають імунітет до засобів радіоелектронної боротьби.
- Українським розвідникам передали на Донеччину ще 12 безпілотних літальних апаратів SKIF та STEN-2 з Армії дронів.
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