Німеччина попросила Швецію передати Україні ракети ППО IRIS-T і пускові установки для них, - Bloomberg
Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо нового пакету озброєнь, згідно з яким Стокгольм передасть Україні ракети та пускові установки для систем IRIS-T
Про це пише Bloomberg.
"Німеччина попросила Швецію надати пускові установки для сумісної протиракетної системи IRIS-T, заявили люди, які побажали не називати їх імен, оскільки обговорення є конфіденційними... Обговорення також дозволить отримати більше боєприпасів, які можна буде використовувати для німецьких систем IRIS-T, які відправляються до Києва", - зазначає ЗМІ.
"За словами джерел, Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року після того, як перша прибула в жовтні", - наголосили журналісти.
- 27 січня стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ракети IRIS-T.
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