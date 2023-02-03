Про це пише Bloomberg.

"Німеччина попросила Швецію надати пускові установки для сумісної протиракетної системи IRIS-T, заявили люди, які побажали не називати їх імен, оскільки обговорення є конфіденційними... Обговорення також дозволить отримати більше боєприпасів, які можна буде використовувати для німецьких систем IRIS-T, які відправляються до Києва", - зазначає ЗМІ.

"За словами джерел, Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року після того, як перша прибула в жовтні", - наголосили журналісти.