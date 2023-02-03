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Головна Світ Німеччина попросила Швецію передати Україні ракети ППО IRIS-T і пускові установки для них, - Bloomberg

Німеччина попросила Швецію передати Україні ракети ППО IRIS-T і пускові установки для них, - Bloomberg

3 лютого, 2023 п'ятниця
16:25
Світ

Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо нового пакету озброєнь, згідно з яким Стокгольм передасть Україні ракети та пускові установки для систем IRIS-T

Про це пише Bloomberg.

"Німеччина попросила Швецію надати пускові установки для сумісної протиракетної системи IRIS-T, заявили люди, які побажали не називати їх імен, оскільки обговорення є конфіденційними... Обговорення також дозволить отримати більше боєприпасів, які можна буде використовувати для німецьких систем IRIS-T, які відправляються до Києва", - зазначає ЗМІ.

"За словами джерел, Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року після того, як перша прибула в жовтні", - наголосили журналісти.

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Швеція
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зброя для України
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