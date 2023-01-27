Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ракети IRIS-T
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого входить боєкомплект для систем протиповітряної оборони IRIS-T та інша небойова техніка
Про це йдеться в повідомленні на сайті німецького уряду.
До нового пакету військової допомоги увійшли ракети IRIS-T SLM,13 вантажівок, два навантажувачі 15т, 12 автопоїздів та чотири напівпричепи, 12 патрульних машин, два пікапи до 143 доставлених раніше.
"Із міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дат до моменту передачі", - зазначили на сайті вищого органу виконавчої влади ФРН.
- Німеччина 25 січня погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, а також дозволила реекспорт іншими країнами.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня виключив передачу Україні бойової авіації.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.59Продаж 43.58
- Актуальне
- Важливе