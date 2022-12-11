Німеччина посилить контроль над обігом зброї через спробу держперевороту
Влада Німеччини має намір посилити законодавство, яке регулює оборот зброї в країні після того, як була спроба державного перевороту
Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
"Ми маємо справу не з безневинними божевільними, а з підозрюваними у тероризмі, які зараз усі перебувають під вартою", - наголосила вона.
За словами Фезер, ситуація з радикальним рухом "Райхсбюргер" ("громадяни Рейху"), який хоче замінити Федеративну Республіку на "Німецький Рейх", розрослася швидше, ніж було відомо раніше. Порівняно з попереднім роком кількість учасників руху зросла на 2 тис.Зараз там близько 23 тисяч людей. Десять відсотків із них вважаються агресивними. Минулого року було зареєстровано 239 актів насильства з боку "громадян Рейху".
Міністерка заявила, що ситуація потребує максимального тиску з боку влади - дозволів на зброю позбавили вже щонайменше 1050 членів радикального руху "Райхсбюргер". При цьому, за її словами, уряд найближчим часом "ще посилить законодавство про зброю".
- 7 грудня у Німеччині затримали 25 екстремістів, які спільно планували держпереворот, серед підозрюваних є росіянка. Одним з імовірних ватажків руху був аристократ, відомий як принц Генріх XIII. Зокрема повідомляється, що принц та його партнерка російського походження Віталія Б. на початку червня відвідали генконсульство Росії в Лейпцигу.
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